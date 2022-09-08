В Сети появились новые кадры обысков у администраторов каналов экс-депутата Госдумы Пономарева

Бывший парламентарий объявлен в международный розыск, против него возбуждено дело о фейках про Российскую армиюСиловики утром 8 сентября проводят обыски у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву.
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