Что случилось ночью, 23 октября

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил, что представители палестинского радикального движения ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.
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