Спецназ VS кино: почему во время стрельбы бойцы не прячутся за машины?

Нередко в кино можно увидеть сцены, где бойцы спецподразделений в то время, когда идет стрельба из машины или стрельба в машину – в общем, во время стрельбы укрываются от пуль за дверями автомобилей, которые злодеи никак не могут прострелить.
Нередко в кино можно увидеть сцены, где бойцы спецподразделений в то время, когда идет стрельба из машины или стрельба в машину – в общем, во время стрельбы укрываются от пуль за дверями автомобилей, которые злодеи никак не могут прострелить.
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