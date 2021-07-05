Военные материалы

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Спецназ VS кино: почему во время стрельбы бойцы не прячутся за машины?

Спецназ VS кино: почему во время стрельбы бойцы не прячутся за машины?

Нередко в кино можно увидеть сцены, где бойцы спецподразделений в то время, когда идет стрельба из машины или стрельба в машину – в общем, во время стрельбы укрываются от пуль за дверями автомобилей, которые злодеи никак не могут прострелить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх