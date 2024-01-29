Главу села оштрафовали за построенную вместо сквера "танцевальную остановку"

За обустройство сквера жители села проголосовали на "Госуслугах" В Бурятии оштрафовали на 45 тысяч рублей главу Новокижингинска, где вместо благоустроенного сквера построили остановку по завышенной стоимости, сообщает РИА Новости.
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