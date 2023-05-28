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Песенка Урганта спета: россияне массово выступили против возвращения ведущего на экраны

Песенка Урганта спета: россияне массово выступили против возвращения ведущего на экраны

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на неожиданные слова актера Ивана Охлобыстина о телеведущем Иване Урганте.

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