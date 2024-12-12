MIKS  ELECTRO KARTING: новый электрокартодром в самом центре Москвы

MIKS ELECTRO KARTING это спортивно-развлекательный проект, в котором посетители могут проникнуться технологиями будущего в сфере автоспорта и развлечений и приобрести опыт вождения современных электрокартов и автомобильных симуляторов и получить море незабываемых эмоций.
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