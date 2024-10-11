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Врач Агапкин заявил, что не все каши повышают уровень сахара в крови

Врач Агапкин заявил, что не все каши повышают уровень сахара в крови

Не все каши поднимают уровень глюкозы в крови, утверждают врачи.Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург развеяли популярный миф о кашах в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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