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ACB. «Уникаха» – «Форса Льейда», «Баскония» примет «Мурсию» и другие матчи

«Уникаха» сыграет с дебютантом элитного дивизиона «Форса Льейда», «Баскония» примет «Мурсию». АСВ Регулярный чемпионат Уникаха – Форса Льейда Дата проведения 12 октября, 19.

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