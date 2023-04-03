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Небензя в ООН поставил США на место, не повышая голоса – реакция иностранцев

Небензя в ООН поставил США на место, не повышая голоса – реакция иностранцев

Global Look Press | MFA Russia Иностранцев впечатлили слова постпреда РФ в ООН. Специально для своих читателей «ПолитРоссия» рассказывает подробности.

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