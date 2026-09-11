Григорий Сергеев: Поиски семьи Усольцевых продолжатся в 2025 году

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, продолжаются. Григорий Сергеев, глава отряда "ЛизаАлерт", сообщил, что масштаб уменьшен, но работа не прекращена, несмотря на сложный рельеф и диких животных.