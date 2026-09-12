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Русское оружие

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📌⚡️Оперативно-тактический комплекс противника FP-7: выход на рубеж войсковых испытаний Украинская компания Fire Point сообщила о переходе «легкой» баллистической ракеты оперативно-тактического назначения FP-7 к этапу войсковых испытаний, что предполагает ее практическое применение в зоне боевых действий в самом ближайшем будущем.

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