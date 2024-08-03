WP: «Плохой прецедент» — обмен заключёнными с Россией усилил политический раскол в США

Обмен заключёнными между Москвой и Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в Соединённых Штатах. В то время как Белый дом попытался выставить сделку внешнеполитическим достижением, многие республиканцы, в том числе Дональд Трамп, раскритиковали соглашение, усомнившись в его целесообразности, пишет The Washington Post.