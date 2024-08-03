Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Трупы вывозят сам...
  • Модест
    Ну если можете за три дня, то какого хрена резину тянете и губите кучу русских парней?«Киев падет за тр...
  • ВераНика
    а мне кажется, что туарегам и малийцам самим надо решать этот вопрос. тем более, что Россия сотрудничает с  Мали.«Белоусов жестко ...

WP: «Плохой прецедент» — обмен заключёнными с Россией усилил политический раскол в США

WP: «Плохой прецедент» — обмен заключёнными с Россией усилил политический раскол в США

Обмен заключёнными между Москвой и Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в Соединённых Штатах. В то время как Белый дом попытался выставить сделку внешнеполитическим достижением, многие республиканцы, в том числе Дональд Трамп, раскритиковали соглашение, усомнившись в его целесообразности, пишет The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх