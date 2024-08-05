Виктор АнисимовПросто неравнодушный человек. (киргизы ухуели? неужели и сейчас наша власть скромно промолчит в тряпочку?) Особенностью восточного менталитета, как известно, является принимать любые самые запредельные льготы и привилегии как должное, а при малейшем приведении оных к разумной норме считать себя кровно обиженным.
Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"
Комментарии
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татьяна кирк
Обнаглели до беспредела ! Вот и посмотрим, как наши народные избранники себя поведут после такого " ультиматУ- ма": или покажут нам свою жесткую и справедливую принципиальность, или подожмут хвосты с привычными взятками в карманах. Хрен вам, а не Бастрыкин !
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3 час.
Юрий Пережогин
Как при СССР республики Ср. Азии были клопами, так и сейчас это желание не пропало - сосать кровь России! Захотели был свободными, независимыми, не быть оккупированными - флаг в руки, и вперёд к прогрессу, но, самостоятельно - сами, сами, без нас!!!! Это же относится и президентам бывших республик - захотелось быть во власти, так управляйте, создавайте улучшение жизни в своих странах, а нет способностей, то нехрен властное место занимать, как гласит народная мудрость: НЕ МОЖЕШЬ КАКАТЬ - НЕ МУЧАЙ ПОПУ!
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2 час.
Юрий Пережогин
Лично президент против этого, хотя многие эксперты требуют ввести визовый режим! А значит, что все смерти россиян от рук мигрантов, лежат на его совести, с кармическими негативными последствиями в будущем, но он, либо не знает об этом, либо думает, что всё обойдётся! Не обойдётся! КАРМА - не дура, а космический закон воздаяния! Только невежды мечтают о ВЛАСТИ и БОГАТСТВЕ, но это огромная, почти, непосильная нагрузка-ответственность!!!
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34 мин.
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