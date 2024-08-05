Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю" ﻿

татьяна кирк Обнаглели до беспредела ! Вот и посмотрим, как наши народные избранники себя поведут после такого " ультиматУ- ма": или покажут нам свою жесткую и справедливую принципиальность, или подожмут хвосты с привычными взятками в карманах. Хрен вам, а не Бастрыкин !

Юрий Пережогин Как при СССР республики Ср. Азии были клопами, так и сейчас это желание не пропало - сосать кровь России! Захотели был свободными, независимыми, не быть оккупированными - флаг в руки, и вперёд к прогрессу, но, самостоятельно - сами, сами, без нас!!!! Это же относится и президентам бывших республик - захотелось быть во власти, так управляйте, создавайте улучшение жизни в своих странах, а нет способностей, то нехрен властное место занимать, как гласит народная мудрость: НЕ МОЖЕШЬ КАКАТЬ - НЕ МУЧАЙ ПОПУ!