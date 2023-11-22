«БУДУТ ВАЛИТЬ ВСЕХ»: ПУТИН РАСКРЫЛ ГОСТАЙНУ НА ВСТРЕЧЕ С ОЛИГАРХАМИ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

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«Партия страха и слива», как её принято называть в узких кругах, не понимает, что с Западом нельзя договориться, и делает всё, чтобы сохранить своё влияние и деньги.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Пора уже делами заняться, а не ублажением и заигрыванием перед представителями еврейского народа! Пора уже и о Думе подумать, кто там сидит и зачем? Отвечают ли они все там за чаяния народа, или только некоторые из них? Тогда зачем оно такое нам нужно? Надо уже и о стране подумать, а не о чьих-то личных корыстных интересах, во благо чьего-то богатства да ещё и за бугром! Хватит терзать страну и вытаскивать из её недр всё, что нам Бог послал для всего многонационального народа России, а не кому-то во благо! А, ес ли завтра всё, что в недрах находится кончится, то что будет! Они свалят за бугор, благо наворовали у народа и себе построили за бугром дворцы, купили яхты и самолёты, а нам нищим что останется? Об этом наверху, на самом врху кто-нибудь думает, или живут одним днём? А нам после их потопа что прикажете делать, как жить и что кушать?
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1 час.
Nikolay Stepanov
А с пятой колонной в тылу войны выигрывались? МТ уже полтора года орёт, что эту шоблу ПСС надо раскулачить, пересажать, перестрелять! А Путин хочет всё решить через эволюцию. Едва ли это получится.
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27 мин.
Николай Гончаров
Ты за базаром следи и задницей своей обеспокойся - за ней скоро &quot;маски шоу&quot; могут наведаться: кому это &quot;нам не нужен президент&quot;? От бандеровцев вещаешь?
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16 мин.

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