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RT Russia

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Метеоролог Макарова объяснила атмосферный механизм бабьего лета

Метеоролог Макарова объяснила атмосферный механизм бабьего лета

Азорский антициклон является основным атмосферным механизмом, с которыми связан период бабьего лета в Европейской России, рассказала RT ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

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