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Бектенову доложили о завершении поисков погибших в авиакатастрофе в Актау

Бектенову доложили о завершении поисков погибших в авиакатастрофе в Актау

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК вне повестки заслушал отчет заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау.

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