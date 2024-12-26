Бектенову доложили о завершении поисков погибших в авиакатастрофе в Актау

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК вне повестки заслушал отчет заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии