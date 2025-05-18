Выплаты Героям России и ветеранам: какие социальные льготы положены участникам СВО

Соцфонд России предоставляет участникам СВО широкий перечень пенсионных и социальных льгот. Бойцам, которые получили инвалидность на военной службе, государство выплакивает финансовую помощь и помогает пройти реабилитацию.
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