Профессор Кириченко: температура и боли говорят об осложнениях при насморке

Обычно насморк длится 5-7 дней, но если он затянулся, а человек чувствует себя хуже, следует обратиться к врачу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Фон дер Ляйен сбе...
- Фон дер Ляйен сбе...
- Количество сельск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым