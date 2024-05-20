Актриса Илана Дылдина появилась на публике в ярком образе

В сети раскритиковали наряд звезды "Уральских пельменей" Иланы Дылдиной для свидания с мужем. Актриса приехала в ресторан в розовом платье, ярких колготках с анималистичным принтом и босоножках на высоком каблуке и показала в личном блоге фото, которые снял супруг.