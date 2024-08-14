Пентагон пытается выяснить цели вторжения Украины в Курскую область

Вашингтон пытается выяснить, какую цель преследует Киев, вторгнувшись на территорию Курской области. Об этом 13 августа заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, который транслировал телеканал C-SPAN.
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