БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет

Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет

Про новые Су-35С, Су-57 и модернизированные Ка-52М пишут так, будто исход будущей войны решает одно только железо.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Не к чему не приведёт. Сейчас подготовка намного быстрей и профессиональней. Да и часы налёта у пилотов сейчас в разы больше, чем даже при СССР, но а при меченном и Ельцине я вообще помолчу. При этих двух гадах вообще завал был.
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
&quot;Почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет&quot;. ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕЛЬЦИНА!
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3 н.