Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет

Евгений Благородный

Не к чему не приведёт. Сейчас подготовка намного быстрей и профессиональней. Да и часы налёта у пилотов сейчас в разы больше, чем даже при СССР, но а при меченном и Ельцине я вообще помолчу. При этих двух гадах вообще завал был.