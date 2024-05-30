Противодействие коррупции: с участием представителя Генеральной прокуратуры и заместителя прокурора Могилевской области в Мог...

Противодействие коррупции: с участием представителя Генеральной прокуратуры и заместителя прокурора Могилевской области в Могилевском облисполкоме состоялся круглый столФото: прокуратура Могилевской областиФото: прокуратура Могилевской областиФото: прокуратура Могилевской областиПо инициативе прокуратуры Могилевской области в Могилевском облисполко .
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