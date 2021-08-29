Байден выполняет план по развалу США с опережением графика, – депутат Думы

Только новостиПолитикаБайден выполняет план по развалу США с опережением графика, – депутат Думы Теракты в Кабуле и реакция официального Вашингтона окончательно разрушили американцами миф о «западных ценностях».Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛирина Полесская (Вяткина)Считаю неразумным и не обоснованным обвинение Байдена в происходящем в Афганистане. Объясню---почему. Во---первых , причиной вступления США в Афганистан являлась ликвидация Аль--Каиды и ее главаря Усамы бен Ладена, устроивших теракт в США 11 сентября 2001 года. Во-вторых, 2 мая 2012 года США и Афганистан подписали Соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 10 лет, демонстрирующее неизменную приверженность США к укреплению суверенитета Афганистана и его стабильности. В третьих, Совбез ООН в декабре 2014 года принял резолюцию, которая санкционировала американское военное присутствие в Афганистане. При этом, президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что уважает намерение США и выразил готовность сотрудничать с американскими партнерами. В четвертых, решение о выводе войск из Афганистана до 1 мая 2021 года принял Трамп. Байден же просто начал это осуществлять. Как же тогда понимать высказывание председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова : " Бегство американской Армии из Афганистана нанесли мощный удар по международной репутации США " ? Или заявка спикера Госдумы Вячеслава Володина : " Пребывание американских войск в Афганистане стало крахом внешней политики США ". ОЧЕНЬ странно ! А вот то, как повела себя власть Афганистана и ее Армия, когда группировка " Талибан" провозгласила восстановление своей власти над Афганистаном на фоне вывода из страны войск США и НАТО, вызывает большое презрение. Именно власть и армия Афганистана опозорили свою страну ! За несколько недель 300-тысячная армия Афганистана сдала страну практически без сопротивления армии Талибана, насчитывающей 75 тысяч. Президент Ашраф Гани мгновенно сбежал из Афганистана ( еще и с деньгами ! ) Армия оставила талибам свои оружия, танки, автоматы. Именно они и есть предатели страны и ее народа ! Именно они повинны в творящихся сейчас в Афганистане ужасах ! А вовсе НЕ Байден, которого вовсю поливают грязью ! Грабители, воры, преступники выпущены талибами из тюрем. Они врываются в дома или грабят людей прямо на улицах, отбирают автомобили, а сопротивляющихся убивают. Магазины закрыты, продавцы боятся, что их товары просто отберут силой. Школы и университеты закрыты. Составляются черные списки людей, которые сотрудничали с США или с предыдущей администрацией. Избивают женщин, вышедших на улицу без сопровождения мужчин. Талибану удалось так быстро захватить власть из-за коррупции и деморализации афганских войск. Коррупция достигала фантастических масштабов среди военных афганцев. При этом США потратили 153 миллиарда долларов на создание вооруженных сил Афганистана. Приведу, что еще хорошего сделали США, находясь в Афганистане. С 2006 по 2010 год США организовали подготовку учителей в 11 провинциях, создали новые факультеты в университетах и колледжах, а также---новые правоохранительные органы. С 2001 года США предоставили Афганистану финансовую помощь на астрономическую сумму---более 116 миллиардов долларов. В заключение скажу, что история Афганистана тронула каждого жителя планеты, потому что показала миру, как стремительно цивилизация может скатиться в сумрак Средневековья .Nikolay KomunadototznaetКакой слезливый в*сер. А кто этих талибов взращивал то, что бы те убивали русских солдат в Афганистане в своё время? Или тогда талибы были другие? Да вроде нет, точно так же забивали камнями людей, запрещали женщинам работать и учиться и были крайне религиозно фанатичны. То есть сначала американцы УНИЧТОЖИЛИ светский режим который поддерживал СССР, руками выкормленных ими исламистских фанатиков, а потом кинулись "героически" воевать за права женщин и подготовку учителей? Вам самому то не смешно от этого бреда?Лирина Полесская (Вяткина)Что сейчас Байден неправильно делает в Афганистане ?Nikolay KomunadototznaetКакими бы дикарями нам не казались талибы, для рядового афганца (узенькую прослоечку городской интеллигенции сидевшую на финансовых потоках из США в расчет не берём), американцы были в сто раз хуже. Именно по этому солдаты которые и были этими простыми афганцами, массово переходили на сторону талибана вместо того что бы умирать за гендерофлюидную "демократию" американских оккупантов. Не потому что там так любят талибов, просто в выборе между двух зол, афганский народ выбрал наименьшее. Тем более, что планы омерики на Афганистан в любом случае мирной жизни не предполагали. Должно было получиться полностью подконтрольное, марионеточное государство с помощью которого можно было бы оказаывать давление на соседние государства не угодные вашингтону. Увы, не получилось, не фортануло...Лирина Полесская (Вяткина)Так США покидали Афганистан! И Афганские воины, предав Афганистан , отдали его в руки умственно неполноценных талибов.Лирина Полесская (Вяткина)Так США покидали Афганистан! И Афганские воины, предав Афганистан , отдали его в руки умственно неполноценных талибов.Nikolay KomunadototznaetОни его потому и покинули, так как знали, местное население против них, устойчивого режима не получилось и переход власти в руки талибов - лишь вопрос времени. Если бы получилось подчинить афганский народ, никуда бы пиндосы не ушли бы, сидели бы десятилетиями как сейчас сидят в Германии, со своими военными базами. Талибы, как раз таки в большинстве своём, и есть рядовые афганцы, основной лозунг которых - борьба против оккупантов и установление личной власти. Кто там "предал" Афганистан, не очень понятно. Просто одни афганцы взяли власть отобрав у американцев и других афганцев, которые тем прислуживали. В своё время СССР тоже покинул Афганистан, что не помешало омерике продолжать поддерживать "неполноценных талибов" работая на уничтожение светского режима и превращение его в религиозную диктатуру. Теперь пиндосы всего лишь начинают хлебать (пока что маленькими такими ложечками) ту кашку, которую они в своё время заварили. Ещё и "правами человека" прикрываются при этом. Омерзительные лицемеры.СанСаныч ДемченкоАмеры своё дело туго знают..Они сделали то, что было задумано после 11-го сентября..т.е угробили и без того хилую экономику Афгана..превратили страну в наркотный хаб...развратили этих дикарей до крайности..отучив их работать, созидать..зато обучили методам партизанской войны,диверсиям, терроризму..вооружив этих недоучек-студиозов ..на 85 млрд. доляров..И хлебать пиндосы никогда не будут.. (Не стОит обольщаться) закроют границы или создадут такие фильтры, что мышь не проскочит...Хлебать будем мы т.к вся эта орда скоро хлынет в Закавказье..в наши :братские: республики .и далее-везде..так как границы то у нас -нет..SSSasha SokolovПредседатель по Образованию взялся рассуждать про Внешнюю политику Чужого государства...чушь в голове депутата ,и вот такие депутаты рулят в Думе?ZNzygmund nedialkowЭто касается всего человечества. Переход от индустриализации к новым типам экономики и экологии сказывается на количестве и качестве населения.СКСергей Ковалевпиплу настойчиво впаривают тему краха гегемона, ставя на одну доску Бидона с его деменцией и собственно движущую силу кукловодов в лице самого гегемона. это далеко не одно и то же! отдельно взятые фигуры никак не отражают реальности. скорее наоборот - они её, реальность, скрывают своими как бы тупыми действиями. капитал глобальный и он никуда не делся и не денется. другое дело формы существования и среда, в которой можно и нужно его сохранить. ибо а как? иными словами тема глобальной пирамиды власти с кукловодами наверху никуда не делась и не денется. это ИХ идея глобальная власть. тчк! очевидно, что либеральная демократия западного толка закончилась. это отражается на текщих событиях, призванных вбить пиплу в голову гвоздь дефолта, за которым прячется смена парадигмы. я бы рассуждал не о глупости кукловодов, это явный бред, но о том, что ждёт этот мiр, в какие формы перельётся накопленный капитал, какие деньги в итоге окажутся наверху, как они будут делать новые деньги? можно сколько угодно клевать моСХ вымышленной инклюзивностью по Швабу, - для того швабы и существуют, чтобы парить моСХ народам, - но суть от этого не меняется - капитал сохраняет свою власть и лезет в гору. оно было бы кстати - позволить сломать ему шею, слегка подтолкнув на крутом подъеме, - но для этого нужна альтернатива, овладевшая умами достаточного количества участников международных отношений, способных изменить само качество этих отношений для начала в отдельно взятой группе стран. вроде бы просматривается тема соглашений тех, кому как минимум по пути в текущем бардаке, но нет или не озвучена сама идея будущего мiроустройства, что сильно затрудняет поддержку большинства. более того, позволяет спекулировать и заниматься явными и не очень подлогами, выдавая за действительность то, о чём власти не говорят по внутренним причинам... в любом случае задача а) выжить, б) сформулировать будущее, в) начать его строить. оно понятно, что пп. взаимно пересекаются и с натяжкой можно принять, что будущее уже строится в рамках союзов альтернативщиков. но остаётся главное препятствие - антагонизм труда и капитала не устранён принципиально. как следствие, даже внутри согласия и равенства существуют трения на почве самых равных среди равных, неизбежна конкуренция, как источник избыточных затрат как минимум, возникающие вслед за этим споры и несогласия... не считаю наднационалов идиотами, их способность создавать хаос и ловить в нём свою рыбу очевидна, от того, что в настоящее время рушат искусственно, ибо своё дело сделала, пирамиду денег в очевидно глобальном масштабе ничего принципиально не меняется - власть у кукловодов, впереди смена парадигмы, не элит, как бы нам это не внушали те же порученцы от кукловодов.Комментировать
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