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Режиссер Кристофер Нолан получил «Оскар» за драму «Оппенгеймер»

Режиссер Кристофер Нолан получил «Оскар» за драму «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года».На 96-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая проходила в Лос-Анджелесе, лучшим фильмом года был признан триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

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