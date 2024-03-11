Режиссер Кристофер Нолан получил «Оскар» за драму «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года».На 96-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая проходила в Лос-Анджелесе, лучшим фильмом года был признан триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии