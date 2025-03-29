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Горди Херберт – основной претендент на место главного тренера сборной Канады

По информации Sportsnet.ca, основным кандидатом в настоящий момент считается Горди Херберт. Херберт известен по работе со сборной Германии, с которой выиграл золото чемпионата мира-2023 и бронзу Евробаскета-2022.

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