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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡️ В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8

⚡️ В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, ‼️Волгоградской‼️, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

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