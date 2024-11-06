Ритейлеры назвали самые популярные видеоигры в РФ

Российские дистрибьюторы, ритейлеры и маркетплейсы проанализировали статистику продаж видеоигр. По их данным, после девяти месяцев текущего года в России обозначился тренд на покупку игр прошлых лет, таких как Grand Theft Auto V и EA Sports Football Club (серии, ранее известной как FIFA).