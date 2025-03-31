Несколько десятков дронов ВСУ сбили под Калугой

Шапша: системы ПВО уничтожили в Калужской области 24 дрона ВСУ Ночью 31 марта российские системы противовоздушной обороны на территории Кировского района Калужской области уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
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