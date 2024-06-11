Да, так можно — бурный технологический прогресс США в конце XIX века был обеспечен отказом признавать английские патенты Врага надо бить не туда, где он силен, а туда, где он слаб.
Михаил Делягин: Есть способ наказать Запад — и он эффективнее ядерной войны
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Сергей, ты сам-то понял что проглаголил? Прежде, чем начать комментировать, научись правильно излагать свои заумные мысли, чтобы было доходчиво для таких, как я, профанов! Или слабо?
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8 час.
Николай Галыгин
Так это надо сделать не медля
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6 час.
AT
Alexandr Trynin
Насчёт критики тезиса о большей эффективности, чем ядерная война -- не стоит придираться к полемическим аллегориям. А вот отказ от признания патентного права на НАГРАБЛЕННУЮ интеллектуальную собственность более чем актуален. Я также полностью согласен с мнением, что финансовый капитал давно трансформировался в информационный (от слова информатика) и эксплуатирует человечество существенно эффективнее! Спасибо Михаилу за верное и последовательное развитие марксистко-ленинского учения и твёрдую гражданскую позицию. Хотя, соглашусь с мнением предыдущих комментаторов, что "элита" слушает и ест.
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6 час.
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