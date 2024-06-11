Михаил Делягин: Есть способ наказать Запад — и он эффективнее ядерной войны

Сергей, ты сам-то понял что проглаголил? Прежде, чем начать комментировать, научись правильно излагать свои заумные мысли, чтобы было доходчиво для таких, как я, профанов! Или слабо?

AT

Alexandr Trynin

Насчёт критики тезиса о большей эффективности, чем ядерная война -- не стоит придираться к полемическим аллегориям. А вот отказ от признания патентного права на НАГРАБЛЕННУЮ интеллектуальную собственность более чем актуален. Я также полностью согласен с мнением, что финансовый капитал давно трансформировался в информационный (от слова информатика) и эксплуатирует человечество существенно эффективнее! Спасибо Михаилу за верное и последовательное развитие марксистко-ленинского учения и твёрдую гражданскую позицию. Хотя, соглашусь с мнением предыдущих комментаторов, что "элита" слушает и ест.