Итак, вот что в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик, а ныне военный эксперт Александр Артамонов: «В ближайший год нас возможно ждет мобилизация - в апреле-мае, потому что наша армия пока недостаточна, чтобы довести СВО до конца, согласно плану, намеченному руководством страны.
"Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"
Комментарии
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В К
Интересно, до выборов успеют?
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3 час.
Олег Самойлов
Болтать можно все, что угодно, но против законов экономики не попрешь! Чтобы иметь ВС в 2 миллиона человек в стране должно быть НЕ МЕНЕЕ 200 миллионов населения, из них не менее 50% ТРУДОСПОСОБНОГО! Кроме того, этот ОДИН процент трудоспособного МУЖСКОГО (в основном) населения надо кем-то замещать на их рабочих местах. А языками размахивать - ума большого не надобно!
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1 час.
Валерий Ворожищев
Мы уж столько хвалебных од слышим из каждого утюга по поводу нашей армии. Оказывается, что это не все правда
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1 час.
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