"Нам нужна армия в 2 миллиона. Весной будет мобилизация"

Олег Самойлов

Болтать можно все, что угодно, но против законов экономики не попрешь! Чтобы иметь ВС в 2 миллиона человек в стране должно быть НЕ МЕНЕЕ 200 миллионов населения, из них не менее 50% ТРУДОСПОСОБНОГО! Кроме того, этот ОДИН процент трудоспособного МУЖСКОГО (в основном) населения надо кем-то замещать на их рабочих местах. А языками размахивать - ума большого не надобно!