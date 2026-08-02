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Царьград

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Файсал Джаваид: Пакистан усилит транзит через коридор Север - Юг

Файсал Джаваид: Пакистан усилит транзит через коридор Север - Юг

Нарушения судоходства в Ормузском проливе побуждают к развитию коридора "Север - Юг" через Пакистан. Файсал Джаваид считает, что это усилит транзит в Евразию, используя стратегическое расположение и инфраструктуру порта Гвадар.

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