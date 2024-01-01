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Жестокая правда об ударе по Белгороду прозвучала: Враг будет глумиться над нами

Жестокая правда об ударе по Белгороду прозвучала: Враг будет глумиться над нами

Украинцы уже начинают устраивать глум в соцсетях по поводу белгородской трагедии. Смерти мирных людей - погибло, по последним данным 21 человек, в том числе трое детей, - их не волнуют.

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Комментарии
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Семен Борисов
Ну мы же не такие!Мы не будем бить по ёлке на Крещатике,пусть бандеровцы мирно пляшут вокруг,воспитывая тех,кто будет &quot;потреблять москалей&quot;,как сказала Лолита Милявская!Вывод напрашивается сам!!!ДОКОЛЕ???
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6 час.
виктор матвеев
Не надо по мирным жителям, пусть живут, достаточно под ноль снести объекты жизнеобеспечения.
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43 мин.
виктор матвеев
Пока ничего.
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42 мин.

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