Элементарный метод: какие домашние средства помогут отбелить занавески Алёна ЮрьеваЗанавески, украшающие окна наших домов, способны в один момент радовать глаз своей белоснежной чистотой, а в следующий — вызывать разочарование, покрываясь желтизной и серостью.