Губкинский по-особенному отметил День отца — в городе прошел семейный фестиваль «ПапаФест», который объединил пап и детей в совместных активностях и подарил семьям яркие эмоции и впечатления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым