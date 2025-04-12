Ученые сообщили о падении нового метеорита под Челябинском

Ученые зафиксировали в марте 2025 года падение метеорита на территорию Челябинской области, теперь планируется организовать экспедицию по его поиску, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель научной лаборатории Extra terra Виктор Гроховский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии