В радикальном сценарии никто не заинтересован

— С первого октября турецкая государственная компания Botas начала поставки газа в Молдавию. Каков маршрут поставок и источник газа? — Речь идет о поставках транзитом через Болгарию и Румынию по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (до 2020 года газ по нему шел в противоположную сторону, из России в Турцию).