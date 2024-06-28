Никита Нестеров: «Тампа» дала мне очень многое. Мы выходили в финал Кубка Стэнли, у нас был хороший коллектив. Было безумно интересно»

– Вы попали в фарм-клуб «Тампы» в один год с Никитой Кучеровым. Какие отношения у вас сложились тогда? Помогали ли вы друг другу? – Шикарные отношения – мы даже вместе жили, но его слишком быстро подняли во взрослую команду.