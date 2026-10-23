Европе пора перестать финансировать неонацистский коррумпированный режим на Украине. Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат из Польши, лидер партии Конфедерация польской короны Гжегож Браун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Молдаванам объясн...
- ЛС Молдаванам объясн...
- Коц: Если всё ост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым