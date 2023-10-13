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Во Франции полиция водометами разогнала митинг в поддержку Палестины

Палестинцы проиграли борьбу за свободу высказывать свою политическую позицию в сердце Европы. Французские власти не только запретили любые выступления и манифестации сторонников сектора Газа, но и жестко подавляют любые попытки выйти на улицы.

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