Во Франции полиция водометами разогнала митинг в поддержку Палестины

Палестинцы проиграли борьбу за свободу высказывать свою политическую позицию в сердце Европы. Французские власти не только запретили любые выступления и манифестации сторонников сектора Газа, но и жестко подавляют любые попытки выйти на улицы.
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