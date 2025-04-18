Онколог Румянцев сомневается в уникальном препарате от рака из России: причина

Препарат уже применяется на добровольцах.Оценить эффективность и безопасность уникального препарата от рака "Афотид" можно будет только после проведения клинических исследований и публикации научных статей.
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