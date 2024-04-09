«Мы говорим Украина - подразумеваем неоконы…» Мы говорим ИГИЛ* - подразумеваем неоконы Мы говорим 911 - подразумеваем неоконы Когда пару недель назад г-жа Нуланд (последний «жирный» неокон в публичной сфере политики) оставила свой пост – у нас были все основания насторожиться: что происходит? Почему ключевой игрок на поле, в руках которого нити управления украинской политикой, сходит со сцены в самый ответственный момент игры? Неужели неоконы – основной заказчик, ментор, куратор украинской войны – выбывают из игры в самый ее критический момент? Что-то явно пошло не так.