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Об основных причинах и целях теракта в «Крокусе» и о его спонсорах

«Мы говорим Украина - подразумеваем неоконы…» Мы говорим ИГИЛ* - подразумеваем неоконы Мы говорим 911 - подразумеваем неоконы Когда пару недель назад г-жа Нуланд (последний «жирный» неокон в публичной сфере политики) оставила свой пост – у нас были все основания насторожиться: что происходит? Почему ключевой игрок на поле, в руках которого нити управления украинской политикой, сходит со сцены в самый ответственный момент игры? Неужели неоконы – основной заказчик, ментор, куратор украинской войны – выбывают из игры в самый ее критический момент? Что-то явно пошло не так.

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