Mash: россияне устроили забастовку из-за сорванного круиза на Антарктиду

Российские и китайские туристы, отправившиеся в круиз к Антарктиде и застрявшие на Кипре из-за поломки двигателя лайнера, объявили голодовку, требуя от компании-организатора путешествия вернуть им деньги.
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