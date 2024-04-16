На Дальнем Востоке семейная пара принудила к заключению фиктивного брака мужчину, который пошёл на СВО и погиб

Прокуратура региона в своем телеграм-канале сообщила, что суд арестовал на два месяца семью жителя Приморского края, которого подозревают в мошенничестве с выплатой восьми миллионов погибшему участнику специальной военной операции.
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