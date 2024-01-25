Российский рынок открылся продажами, лидирует ОГК-2

Российский рынок открыл торги в четверг, 25 января, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,16% до 3157,4 пункта, индекс РТС просел на 0,18% до 1122,18 пункта.