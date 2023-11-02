США расширили санкции против российских банков

Под новые санкции США попали несколько российских компаний и банков. Ограничения, в частности, введены в отношении Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ХКФ Банка и «Арктик СПГ 2», следует из сообщения, размещенного на сайте американского Минфина.