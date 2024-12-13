Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения управления приграничными районами и их высококачественного развития

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ во второй половине дня 9 декабря провело 18-ю по счету коллективную учебу, посвященную управленческой работе в приграничных районах Китая в истории страны.
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