Степан Разин и лазеры: в Петербурге открыли первую площадку для медиа-арта

Дебютная экспозиция состоит из трёх частей: мультимедийных потомков исторических цистерн бродильного цеха, голографической сферы (место для эффектных селфи на входе) и железобетонных перекрытий между двумя уровнями, которые также используются для проекций.
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