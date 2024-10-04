Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Степан Разин и лазеры: в Петербурге открыли первую площадку для медиа-арта

Степан Разин и лазеры: в Петербурге открыли первую площадку для медиа-арта

Дебютная экспозиция состоит из трёх частей: мультимедийных потомков исторических цистерн бродильного цеха, голографической сферы (место для эффектных селфи на входе) и железобетонных перекрытий между двумя уровнями, которые также используются для проекций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх