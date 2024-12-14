Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области

Роман Билык (он же Рома Зверь) разочарован из-за ноябрьских событий. Лидер группы «Звери» решил подать в суд на министра культуры Тверской области, а также на Комитет по физической культуре и спорту региона в связи с отменой запланированного концерта в ноябре.