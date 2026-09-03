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МОСИНФОРМ

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Синоптик Тишковец: Бабье лето придет в столичный регион 8 сентября

Синоптик Тишковец: Бабье лето придет в столичный регион 8 сентября

Период теплой и сухой погоды ожидается в Московском регионе с 8 сентября. Бабье лето продлится примерно пять дней, а во второй половине недели температура воздуха сможет подняться до плюс 22–25 градусов.

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