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Тренер Kill CliffСаид Сапаров: «В рейтинге бойцов, которых я секундировал Асу с большим отрывом обошел Бернса»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров, секундировавший в дебюте Асу Алмабаева рассказал о впечатлениях от работы с казахстанцем: «Мы познакомились с ним, когда он приезжал с Шавкатом, он достаточно добрый, положительный парень.

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